Москва, , 15:21 — REGNUM Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории не было, 7 ноября заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

«Эксперты считают, что там никаких удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. Так называемых манипуляций там не было. Это наша позиция», — сказал Колобков.

По его словам, эти вопросы могут быть разъяснены на ближайшей встрече специалистов из России и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он добавил, что российская сторона выполнила все свои обязательства, предоставив информацию из базы данных московской лаборатории.

Напомним, ранее WADA инициировало рассмотрение возможного несоответствия в базе данных московской лаборатории. Этот вопрос может быть решён 9 декабря на заседании исполкома WADA.

В случае если WADA вновь лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, сборная России может столкнуться с недопуском к Олимпийским играм — 2020.

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