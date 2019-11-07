Москва, , 14:40 — REGNUM Санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА озвучил глава глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, 7 ноября сообщает «Чемпионат».

«Зенит» оштрафован на 200 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, бросание ими монет, а также за скандирование нецензурных выражений.

ЦСКА получил штраф в 120 тыс. рублей за нецензурные выражения фанатов, а также за то, что один из них сидел на защитном ограждении, создавая угрозу собственной жизни и здоровью.

Кроме того, штраф в размере 10 тыс. рублей заплатит тренер «армейцев» Виктор Онопко, который во время матча выходил за пределы технической зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 15-го РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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