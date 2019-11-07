Москва, , 14:26 — REGNUM Причиной замены нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Локомотивом» стали опасения за его физическое состояние. Об этом заявил главный тренер команды Маурицио Сарри, сообщает «Чемпионат».

"Он заменён из-за опасений за его физическое состояние. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем», — сказал Сарри.

По его словам, признаки для беспокойства были уже в конце первого тайма. Затем такие моменты стали появляться и во второй половине встречи, особенно когда Роналду ускорялся.

Напомним, Роналду был заменён на Пауло Дибалу на 82-й минуте матча Лиги чемпионов с «Локомотивом». Уходя с поля, он не стал общаться с Сарри и не пожал ему руку. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Ювентуса».

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