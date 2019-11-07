Мемфис, США, , 14:13 — REGNUM «Мемфис Гриззлис» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 137:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 31 очко. У «Миннесоты» наибольшую результативность показал форвард Эндрю Уиггинс, на счету которого 30 очков.

На сегодняшний день «Мемфис» занимает 25-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды девять очков после семи матчей.

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