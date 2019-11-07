Хьюстон, США, , 14:10 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 36 очков. У «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Алек Бёркс, на счету которого 28 очков.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 13 очков после восьми матчей.

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