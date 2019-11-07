Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показали Монтрезл Харрел и Лу Уильмс, на счету которых по 34 очка.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 14 очков после восьми матчей.

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