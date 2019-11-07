Мадрид, , 13:45 — REGNUM Матч «Реала» против «Галатасарая» назвал идеальным главный тренер команды Зинедин Зидан. Об этом 7 ноября сообщается на сайте УЕФА.

«Мы работали до конца матча, быстро включались в прессинг, когда теряли мяч. Это был идеальный матч», — сказал Зидан.

Он добавил, что нападающий Родриго, который оформил хет-трик, всё исполнил на «отлично».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» разгромил «Галатасарай» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль на счету Карима Бензема.

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