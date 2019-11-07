Москва, , 12:48 — REGNUM Подготовка российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года является главным вопросом, связанным с предстоящими Играми. Об этом 7 ноября заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

«Самое главное по Олимпиаде связано с подготовкой, остальные вопросы решаются в другом формате», — сказал Колобков.

По его словам, более 100 российских спортсменов прошли отбор на Игры, думаю, а всего их будет около 400.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. При этом согласно стандарту Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены из страны, в которой антидопинговое агентство не соответствует кодексу WADA, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

Ранее WADA приняло решение рассмотреть вопрос о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это связано с изменениями данных в базе московской лаборатории. Решение может быть вынесено 9 декабря.

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