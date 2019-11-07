Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Об этом 7 ноября сообщается на сайте лиги.

В матче с «Детройт Ред Уингз» Лундквист отразил 35 бросков из 36. В результате его команда победила со счётом 5:1.

Читайте также: Четыре очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»

Второй звездой признан защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

Замкнул тройку лучших защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело. На его счету гол и передача во встрече с «Детройтом» (5:1).

Читайте также: Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»