Омск, , 12:20 — REGNUM Открытие центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» состоялось в Омске в рамках XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.

В мероприятии приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов, председатель федерации хоккея России Владислав Третьяк и депутат Госдумы Александр Жуков.

«Владислав Александрович (Третьяк — примечание ИА REGNUM) сказал, что лёд в Омске теплый», — пошутил Меняйло. «Потому что теплый прием сегодня», — добавил глава хоккейной федерации.

Губернатор Омской области отметил, что спортсмены и любители долго ждали открытия детской хоккейной академии. Он добавил, что кроме хорошей материальной базы у команды «Авангард» есть одни из лучших технологий подготовки кадров. «Это действительно точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов», — добавил Бурков.

Александр Крылов рассказал о перспективах строительства многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск». По его словам, хоккейный клуб «Авангард» встретит сезон 2022 года в новой «Арене».

Владислав Третьяк отметил, что в России планируется построить пять подобных комплексов, в том числе и на Дальнем Востоке, Урале и в Москве. Он также высоко оценил уровень нового комплекса.

«Я ни на одну минуту не сомневаюсь, что отсюда выйдут олимпийские чемпионы», — сказал Александр Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 марта в рамках XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске запланирована встреча главы государств Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Читайте также: Памятник художнику Амангельды Шакенову установили в Омске