Эдмонтон, Канада, , 11:30 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» российский форвард Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой. Также голы забивали Джейден Шварц, Алекс Пьетранджело, Роберт Томас и Тайлер Бозак.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Коннор Макдэвид и Зак Кассиан.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 25 очков после 17 матчей. «Эдмонтон» идёт на пятом месте с 22 очками после 17 игр.

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