Нью-Йорк, США, , 10:53 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Две передачи на счету Павла Бучневича.

Кроме того, за «Рейнджерс» забивали Тони Деанджело, Крис Крайдер, Райан Строум и Грег Маккегг. У «Детройта» единственный гол на счету Валттери Фильппула.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 13 очков после 13 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с девятью очками после 17 игр.

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