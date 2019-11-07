Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Бывшему нападающему «Зенита» и сборной России по футболу Александру Кержакову могут запретить выезд за границу из-за неуплаты алиментов. Об этом 7 ноября сообщает «Р-спорт».

Иск об ограничении Кержакову выезда за рубеж подала его бывшая жена Мария. В настоящее время дело находится в городском суде Санкт-Петербурга.

«Предметом иска является установление в отношении Кержакова временного ограничения на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Кержаков просил пересмотреть сумму выплат по алиментам с 300 тыс. рублей в месяц на 1/6 часть от его доходов, обосновывая это уходом на тренерскую работу. При этом размер его задолженности по алиментам составляет около 13 млн рублей.

Читайте также: Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты