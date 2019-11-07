Благовещенск, , 11:31 — REGNUM Международный спортивный турнир пройдёт в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе правительства Приамурья.

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Всего померятся своей ловкостью по 35 теннисистов с обеих стран. Откроется турнир 19 ноября в китайском городе Хэйхэ, где пройдут первые игры. 22 ноября игра переместится в Благовещенск, где пройдут финальные игры, а 24 ноября состоится официальное закрытие турнира.

Участниками состязаний станут спортсмены до 14 лет из Благовещенска, Тынды, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Китая. Ранее о проведении международных соревнований договорились губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр Хэйхэ Ма Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в целях развития массовых и наиболее культивируемых видов спорта поручил создать на Дальнем Востоке площадки для экстремальных видов спорта.