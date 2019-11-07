Загреб, , 10:01 — REGNUM Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме команды обменялись голами. На мяч полузащитника «Шахтёра» Алана Патрика «Динамо» ответило голом Бруно Петковича.

В середине второго тайма арбитр матча удалил по одному игроку в каждой из команд. Красные карточки получили полузащитник «Динамо» Никола Моро и хавбек «Шахтёра» Марлос.

После этого футболисты «Динамо» смогли забить два гола и выйти вперёд, отличились Лука Иванушец (на 83-й минуте) и Ариян Адеми (на 89-й).

Тем не менее, «Шахтёру» удалось спастись в компенсированное время. Сначала форвард Жуниор Мораес отыграл один гол. А в самой концовке игры вратарь Андрей Пятов пошёл в чужую штрафную и заработал пенальти, который реализовал Тете.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в группе С, в активе команды пять очков после четырёх туров. «Шахтёр» также с пятью очками идёт на третьем месте.

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