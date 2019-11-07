Мюнхен, Германия, , 09:49 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над греческим «Олимпиакосом» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 69-й минуте матча нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счёт. Удвоил преимущество мюнхенского клуба на 89-й минуте хавбек Иван Перишич, вышедший на поле за минуту до этого.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе B, в активе команды 12 очков после четырёх туров. «Олимпиакос» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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