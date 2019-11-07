Белград, , 09:34 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тоттенхэма» дублем отметился нападающий Сон Хын Мин, ещё по голу забили Джованни Ло Чельсо и Кристиан Эриксен.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает второе место в группе B, в активе команды семь очков после четырёх туров. «Црвена Звезда» с тремя очками идёт на третьем месте.

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