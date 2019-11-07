Париж, , 09:26 — REGNUM Французский ПСЖ одержал победу над бельгийским «Брюгге» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единтвенный гол в матче забил нападающий ПСЖ Мауро Икарди на 22-й минуте. А на 76-й минуте «Брюгге» имел шанс сравнять счёт, однако форвард Мбайе Дьян не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в группе А, в активе команды 12 очков после четырёх туров. «Брюгге» с двумя очками идёт на третьем месте.

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