Мадрид, , 09:17 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Родриго. Кроме того, дубль на счету Карима Бензема, а ещё один гол забил с пенальти Серхио Рамос.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в группе А, в активе команды семь очков после четырёх туров. «Галатасарай» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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