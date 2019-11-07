Леверкузен, Германия, , 08:38 — REGNUM Леверкузенский «Байер» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 41-й минуте матча полузащитник «Атлетико» Томас Парти срезал мяч в свои ворота. А на 55-й минуте форвард «Байера» Кевин Фолланд упрочил преимущество команды.

Футболисты «Атлетико» смогли отыграть один гол. На 94-й минуте мяч забил нападающий Альваро Мората.

На сегодняшний день «Байер» занимает четвёрто место в группе D, в активе команды три очка после четырёх туров. «Атлетико» с семью очками идёт на втором месте.

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