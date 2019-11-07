Москва, , 08:21 — REGNUM Московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На третьей минуте матча ошибку допустил вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, выронивший мяч после удара Криштиану Роналду. На добивании первым оказался Аарон Рэмзи.

На 12-й минуте футболистам «Локомотива» удалось сравнять счёт, мяч в пустые ворота добил Алексей Миранчук. После этого на протяжении всего матча шла равная игра. «Ювентусу» удалось вырвать победу на третьей минуте компенсированного времени благодаря голу Дугласа Косты, который прошёл с левого фланга и вышел один на один с Гильерме.

Отметим, что на 82-й минуте главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил Роналду, который провёл не лучший матч, на Пауло Дибалу. Уходя с поля, португалец выразил недовольство заменой и не пожал руку тренеру.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в группе D, в активе команды три очка после четырёх туров. «Ювентус» с 10 очками идёт на первом месте.