Якутск, , 07:51 — REGNUM Монголия объявила, что не сможет принять VII Международные спортивные игры «Дети Азии». При этом игры не отменяются, но вот какая страна станет хозяйкой состязаний — организаторы держат в секрете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодня известны три страны-кандидата, пока держим в секрете, кто в итоге примет Игры — 2020», — прокомментировал YakutiaDaily генеральный директор Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Выяснилось, что Монголия вместо «Детей Азии» будет принимать первые Международные молодежные зелёные игры, которые проходят под эгидой ЮНЕСКО и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, в феврале «Дети Азии» проходили в России — в Южно-Сахалинске. В них приняли участие всего 3 тыс. спортсменов из разных стран мира по восьми видам спорта.