Тольятти, Самарская область, , 22:25 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде одержал победу над «Ладой» из Тольятти. Итоговый счёт матча Суперлиги Париматч — 27:20 в пользу гостей площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

«Нам всегда непросто играть в Тольятти с такой командой. Сегодняшний матч был для нас одним из самых важных в регулярном чемпионате России. И в этой сложной игре моя команда показала хороший характер, гандболистки продемонстрировали свои лучшие индивидуальные качества. Особенно это касается начала игры, когда «Лада» на нас давила, и мы отставали в счете», — сказал главный тренер ростовчанок Амброс Мартин.

Теперь донская команда готовится к важному международному матчу. 9 ноября «Ростов-Дон» в Польше сыграет против «Люблина» в рамках Лиги чемпионов.