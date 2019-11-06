Арнем, Нидерланды, , 17:59 — REGNUM Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал футболистом голландского клуба «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом 6 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Хонда подписал с «Витессом» до окончания нынешнего сезона. Он поэтому достался клубу бесплатно, поскольку был свободным агентом.

В «Витессе» Хонда снова будет работать со Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.

Напомним, Слуцкий был главным тренером ЦСКА с 2009 по 2016 год, а Хонда играл за «армейцев» с 2010 по 2013 год. После ЦСКА Хонда играл за такие клубы, как «Милан», а также мексиканская «Пачука» и австралийский «Мельбурн Виктори».

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