Мадрид, , 16:53 — REGNUM Мадридский «Реал» намерен купить нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает Обамеянга в качестве главной трансферной цели на летнее межсезонье.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Арсенал» в 2018 году из дортмундской «Боруссии». Всего на его счету 40 голов за клуб в 60 матчах Английской премьер-лиги.

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