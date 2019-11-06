Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Тамбовом» задействовать систему VAR не будут. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Рассудит футбольную баталию бригада арбитра Сергея Карасева (Москва). Ассистентами судьи назначены Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). В качестве резервного судьи назначен Алексей Амелин (Тула), инспектора — Владимир Енютин (Москва).

ИА REGNUM напоминает, что систему видеоповторов ранее планировалось запустить с первого тура РПЛ. Однако задействовать VAR было решено не во всех матчах.