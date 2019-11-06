Берлин, 6 ноября 2019, 16:35 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sportbox.

Арсен Венгер
Арсен Венгер
Ronnie Macdonald

Отмечается, что Венгер согласился стать главным тренером клуба.

«Я заинтересован в работе с «Баварией». Тренерская работа — вся моя жизнь», — сказал Венгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Претендентами на его место, помимо Венгера, называются Ральф Рангник и Массимилиано Аллегри.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, а также по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

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