Берлин, 6 ноября 2019, 16:35 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sportbox.
Отмечается, что Венгер согласился стать главным тренером клуба.
«Я заинтересован в работе с «Баварией». Тренерская работа — вся моя жизнь», — сказал Венгер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Претендентами на его место, помимо Венгера, называются Ральф Рангник и Массимилиано Аллегри.
Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, а также по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
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