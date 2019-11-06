Рига, , 15:54 — REGNUM Правительство Латвии сегодня, 6 ноября, определилось с финансированием спортивных мероприятий в 2020 году. Об этом сообщает LSM.

По данным журналистов портала, 362 000 евро распределены между различными спортивными федерациями. Так, 92 000 евро достались гандболистам для подготовки к чемпионату Европы. 78 000 евро — федерации хоккея, 60 000 евро — федерации бобслея и скелетона, 44 000 евро — федерации санного спорта.

Отмечается, что всего на подготовку национальных команд к различным международным соревнованиям по зимним видам спорта выделено 270 000 евро. Кроме того, 1 042 408 евро выделен на проведение в 2020 году в Латвии около 20 значимых международных соревнований. Несмотря на выделенные финансовые средства, организаторам теперь требуется найти около 3 000 000 евро на реализацию этих планов.

По данным журналистов, 300 000 евро выделили Международной федерации автомобильного спорта для приобретения лицензии на проведения этапа ралли в рамках чемпионата Европы. 137 640 евро получит Латвийская федерация волейбола на призовой фонд кубкового этапа по пляжному волейболу. Для организации чемпионата мира (ЧМ) по хоккею среди мужчин в 2021 году выделены 182 268 евро, для приобретения лицензии на проведение этапа Кубка мира по спидвею — 165 000 евро.

Часть трат ещё должны утвердить в Сейме.