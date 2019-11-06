Уфа, , 15:47 — REGNUM В Уфе пройдет всероссийский турнир по корэшу, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции А.Ф. Ахметханова. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Соревнования, в которых примут участие мужчины старше 18-ти лет в различных весовых категориях, пройдут в Центре спортивной подготовки Башкирии с 15 по 18 ноября текущего года.

Торжественная церемония открытия состоится 16 ноября 2019 года в 12.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. проспект Дружбы народов, 47.

Напомним, что борьба корэш является видом спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину, применением какого-либо из разрешенных приемов.