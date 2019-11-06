Париж, , 15:09 — REGNUM Команда «Рено», выступающая в «Формуле-1», может отказаться от участия в чемпионате после завершения текущего сезона. Об этом сообщает F1-insider.

По информации издания, такая возможность обсуждалась представителями Международной автомобильной федерации и владельцами компании Liberty Media, которой принадлежит «Формула-1».

Отмечается, что новый глава концерна «Рено» Клотильда Дельбо является противницей участия компании в «Формуле-1».

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