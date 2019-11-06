Мурманск, , 15:03 — REGNUM В поселке Никель Мурманской области прошла международная киберспортивная встреча FIFA 20 — Кубок Никеля (Nickel cup). Об этом ИА REGNUM 6 ноября сообщила пресс-службаФедерация компьютерного спорта России (ФКС).

Отмечается, что мероприятие состоялось при поддержке компании «Норникель», оно прошло в спортивном комплексе «Металлург», за кубок боролись игроки из Финляндии, Норвегии и России. Из группы «А» в полуфинал вышли Артём Халилов и Еемели Симпанен из Финляндии, из группы «B» — Роберт Фахретдинов и Давлят Сагитов.

В финале встретились Роберт Фахретдинов (Loko Esports), и Артём Халилов из (Gambit Esports). Победителем Кубка Никеля в итоге стал Артём Халилов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Российский футбольный союз и ФКС проведут в России Чемпионат по игре FIFA 20 на платформах Playstation 4 и Xbox One в режиме Ultimate Team. Отборочный этап стартовал 2 ноября 2019 года, он закончится 27 ноября.

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