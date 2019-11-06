Самара, , 14:53 — REGNUM В Самаре проходят всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в соревнованиях, которые проходят в СК «Локомотив», принимают участие 76 юниорок до 24 лет из 9 субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что соревнования является отборочным турниром для участия в молодежном первенстве Европы следующего года.

Напомним, что данный турнир проходит в Самаре ежегодно.