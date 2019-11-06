Москва, , 14:40 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 6 ноября в Москве.

В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после трёх туров. «Ювентус» возглавляет таблицу, имея в активе семь баллов.

Напомним, в первом матче «Локомотив» на выезде проиграл «Ювентусу» со счётом 1:2. Тогда на гол Алексея Миранчука дублем ответил Пауло Дибала. Ранее «железнодорожники» одержали победу над «Байером» (2:1) и проиграли «Атлетико» (0:2).

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