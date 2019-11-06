Денвер, США, , 14:26 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:89.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, набравший 21 очко. В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, на счету которого 16 очков.

На сегодняшний день «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 12 очков после семи матчей.

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