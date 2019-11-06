Кливленд, США, , 14:22 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Гордон Хэйворд, набравший 39 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, на счету которого 21 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 11 очков после шести матчей.

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