Кливленд, США, 6 ноября 2019, 14:22 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:113.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Гордон Хэйворд, набравший 39 очков.
В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, на счету которого 21 очко.
На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 11 очков после шести матчей.
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