Чикаго, США, , 14:18 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Зак Лавин, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 13 очков после семи матчей.

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