Валенсия, Испания, , 12:50 — REGNUM Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем». Об этом сообщает AS.

По словам главного тренера «Валенсии» Альберта Селадеса, у Черышева неприятные ощущения в бедре. Ему предстоит пройти медицинское обследование.

Черышев вышел в стартовом составе на матч с «Лиллем», но на 30-й минуте получил травму. Его заменил Ферран Торрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Валенсия» одержала победу над «Лиллем» в матче Лиги чемпионов со счётом 4:1.

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