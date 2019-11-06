Лима, , 12:09 — REGNUM Финальный матч Кубка Либертадорес состоится не в Чили, а в Перу. Об этом 6 ноября сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Отмечается, что матч состоится в столице Перу — Лиме, дата останется прежней — 23 ноября. Причиной переноса матча стали беспорядки в Сантьяго, столице Чили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финальном матче Кубка Либертадорес сыграют бразильский «Фламенго» и аргентинский «Ривер Плейт».

Напомним, в 2018 году финал Кубка Либертадорес был перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Причиной стали беспорядки, устроенные в столице Аргентины болельщиками «Ривер Плейта» и «Боки Хуниорс».

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