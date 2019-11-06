Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении выступлений за сборную Украины. Об этом 6 ноября он написал на своей странице в Instagram.

«Сегодня говорю я «до свидания», я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой», — написал Ракицкий.

Он добавил, что люди, которые рассылают приглашения в сборную Украины, руководствуются страхом, а не навыками футбольного мастерства.

Напомним, Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года. После этого перехода футболиста перестали вызывать в сборную Украины.

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