Краснодар, , 11:47 — REGNUM Краснодарская спортсменка Данна Нагучева стала серебряным призёром молодёжного первенства Европы по дзюдо, сообщила пресс-служба администрации края. Состязания проходили в Удмуртии.

В общей сложности на первенство съехались более 200 участников из 33 стран. В состав сборной России вошли девять дзюдоистов и девять дзюдоисток, в том числе представительница Кубани туапсинка Данна Нагучева. В первый же день турнира Нагучева, выступившая в весовой категории «57 кг», завоевала «серебро» состязаний и титул вице-чемпионки. Уступила кубанская спортсменка лишь представительнице Грузии Этери Липартелиани.

В медальном зачёте сборная России оказалась на первом месте: спортсмены смогли завоевать четыре золотые и три серебряные медали. Медалисты первенства получили также путёвку во взрослую сборную России.