Ванкувер, Канада, , 11:36 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Тайлер Бозак и Джейден Шварц. У «Ванкувера» единственный гол на счету Куинна Хьюза.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 23 очка после 16 матчей. «Ванкувер» идёт на шестом месте с 21 очком после 15 игр.

Читайте также: Гусев забросил победный буллит в матче «Нью-Джерси» и «Виннипега»