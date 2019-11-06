Виннипег, Канада, , 11:26 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время команды забросили по одной шайбе, отличились нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир и форвард «Виннипега» Эндрю Копп.

В серии буллитов решающий бросок исполнил российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 12 очков после 13 матчей. «Виннипег» идёт на 19-м месте с 17 очками после 16 игр.

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