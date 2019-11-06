Торонто, Канада, , 11:19 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Лос-Анджелеса», отличился нападающий Алекс Иафалло. После этого форварды «Торонто» Александр Керфут, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер забросили по шайбе и принесли своей команде победу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 19 очков после 16 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 29-м месте с 10 очками после 15 игр.

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