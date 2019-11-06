Лас-Вегас, США, , 11:00 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Райлли Смит. У «Коламбуса» единственный точный бросок на счету Буна Дженнера.

На сегодняшний день «Вегас» занимают 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 20 очков после 16 матчей. «Коламбус» идёт на 23-м месте с 13 очками после 15 игр.

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