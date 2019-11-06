Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Кэл Клаттербак, Коул Бардро, Кейси Сизикас и Джош Бэйли. У «Каролины» точный бросок на счету Жана-Габриэля Пажо после передачи Владислава Наместникова.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 22 очка после 14 матчей. «Оттава» идёт на 30-м месте с девятью очками после 14 игр.

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