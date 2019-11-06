Филадельфия, США, , 10:49 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Шон Кутюрье, Трэвис Конечны, Джоэль Фараби и Клод Жиру. У «Каролины» точный бросок на счету Лукаса Валльмарка.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 14 матчей. «Каролина» идёт на 12-м месте с 19 очками после 15 игр.

Читайте также: «Аризона» в овертайме вырвала победу у «Эдмонтона»