Монктон, , 10:13 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла во втором матче Суперсерии-2019. Встреча с командой лиги Квебека QMJHL завершилась в овертайме со счётом 3:4.

В составе сборной России шайбы забросили Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. За сборную QMJHL дублем отметился Рафаэль Лавya, также отличились Натан Легаре и Доусон Мерсер.

Следующий матч состоится 8 ноября. Соперником российской сборной будет команда Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Суперсерия продлится до 15 ноября.

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