Майкоп, , 08:41 — REGNUM Российские боксеры Юрий Кашинский и Руслан Файфер встретятся в отборочном поединке за право претендовать на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Бой состоится 30 ноября в городе Майкопе, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе RCC Boxing.

Оба боксера располагаются наверху рейтинга IBF первого тяжелого веса и разыграют между собой право на бой с победителем второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой встретятся кубинец Юниэр Дортикос и Майрис Бриедис из Латвии. Именно в этом поединке определится чемпион мира по версии IBF.

На счету 33-летнего Каминского из Новосибирской области к настоящему моменту 18 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 28-летнего Файфера из Бурятии 24 победы (16 нокаутом) и одно поражение.