Лион, Франция, , 07:49 — REGNUM 5 ноября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Лион» и «Бенфика». Игра завершилась уверенной победой хозяев.

MVP противостояния с оценкой 8.84 стал французский хавбэк Уссем Ауар, совершивший 8 успешных обводок, 3 отбора и отдавший одну голевую передачу. Точность передач футболиста составила 85%.

«Лион», набрав 7 очков, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы G. «Бенфика» с 3-мя баллами осталась на последней позиции.

Статистика матча («Лион"/"Бенфика»)

Удары 13/14

Удары в створ ворот 6/3

Соотношение владения 53%/47%

Нарушения правил 8/9

Корнеры 3/7

Оценки WhoScored 7.25/6.49

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Андерсен, Денайер, Дюбуа, Коне, Ауар, Мендеш, Рейне-Аделаид, Тусар, Дембеле, Депай.

Запас: Рафаэл, Марсело (↑ 90), Траоре (↑ 73), Лукас, Корне (↑ 46), Тэтэрушану, Шерки.

Главный менеджер: Руди Гарсия.

«Бенфика»: Влаходимос, Диас, Гримальдо, Тавареш, Феррейра, Габриэл, Серви, Луис, Фернандеш, Чикиньо, Винисиус.

Запас: Де Томас, Сеферович (↑ 46), Пицци (↑ 73), Жардел (↑ 16), Таарабт, Альмейда, Злобин

Главный менеджер: Бруну Лаже.

Бригада арбитров: Бьорн Кейперс | Сандер ван Рокель | Эрвин Зейства | Сердар Гезюбююк.

Желтые карточки: Габриэл — 43, Луис — 50.

Забитые мячи: Йоаким Андерсен (Лео Дюбуа) 4 — 1:0, Мемфис Депай (Уссем Ауар) 33 — 2:0, Харис Сеферович (Пицци) 76 — 2:1, Бертран Траоре (Максвелл Корне) 89 — 3:1.