Валенсия, Испания, , 07:48 — REGNUM 5 ноября в Валенсии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Валенсия» и «Лилль». Игра завершилась уверенной победой «летучих мышей».

Лучшим игроком матча стал Ферран Торрес, вышедший на замену на 30-й минуте, забивший гол, совершивший 5 обводок и выигравший 2 воздушных единоборства. Точность передач испанца составила 71%.

«Валенсия» одержала вторую победу в группе H, набрала 7 очков и укрепилась на третьей позиции. «Лилль» с одним очком остался на последнем месте.

Статистика матча («Валенсия"/"Лилль»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 9/4

Соотношение владения 56%/44%

Нарушения правил 7/19

Корнеры 4/3

Оценки WhoScored 7.17/6.16

Составы на матч:

«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Гайа, Васс, Гарай, Парехо, Кондогбья, Каншэн, Черышев, Гомес, Родриго.

Запас: Доменек, Коррейя, Коста, Мангала, Гамейро (↑ 90), Вальехо (↑ 54), Торрес (↑ 30).

Главный менеджер: Альберт Селадес.

«Лилль»: Меньян, Габриэл, Сумаоро, Фонте, Языджи, Челик, Андре, Сумаре, Брадарич, Осимхен, Реми.

Запас: Жардим, Джало, Шека, Араухо (↑ 80), Бамба (↑ 89), Санчес (↑ 74), Мандава.

Главный менеджер: Кристоф Гальтье.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Сергей Иванов.

Желтые карточки:

Забитые мячи: Виктор Осимхен 25 — 0:1, Даниэль Парехо (пенальти) 66 — 1:1, Адама Сумаоро (автогол) 82 — 2:1, Жоффрей Кондогбья (Максимилиано Гомес) 84 — 3:1, Ферран Торрес (Родриго) 90 — 4:1.